"Укрзалізниця" закупить пасажирські вагони на 1,5 мільярда

"Укрзалізниця" оголосила тендер із закупівлі 54 пасажирських вагонів з прогнозованою вартістю 1,521 мільярда гривень.

Відповідна інформація розміщена на порталі ProZorro, передає ЦТС.

Заявки для участі в конкурсній процедурі приймаються до 14 червня.

Тендер розділений на чотири лоти. В рамках першого компанія хоче придбати 21 купейний спальний вагон з очікуваною вартістю 588,916 млн гривень.

В рамках другого - 20 купейних спальних вагонів типу СВ на 550,498 млн гривень.

Третій лот - 11 купейних спальних вагонів з купе начальника поїзда на 316,664 млн гривень.

Четвертий - 2 купейних спальних вагона для використання на міжнародних рейсах на 64,56 млн гривень.

Переможцем стане компанія, яка запропонує найдоступнішу ціну.

Всі пасажирські вагони повинні бути поставлені до кінця поточного року.

Нагадаємо, минулого літа в "Укрзалізниці" очікували, що 2018 року вартість одного нового пасажирського вагона становитиме 23,5 млн гривень. Виходячи з поточного тендера, середня вартість вагона дорівнює 28,2 млн гривень.

Як повідомлялося, у наступні 10 років ПАТ "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.