Новим заступником Смолія стане топ-менеджер "дочки" російського ВТБ

Вакантну посаду заступника голови Нацбанку посяде топ-менеджер "дочки" російського ВТБ Сергій Холод.

Про це повідомляє FinClub.

Відзначається, що сьогодні, 30 травня, він подав у НАЗК декларацію як кандидат на посаду заступника голови НБУ.

Після перевірки його декларації питання призначення Сергія Холода буде винесено на засідання Ради НБУ.

У березні 2018-го Національний банк оголошував конкурс на посаду заступника глави НБУ, що відповідає за діяльність блоку "Платіжні системи і грошовий обіг".

Зараз Сергій Холод є заступником голови правління ВТБ Банку (з лютого 2014 роки) з російським державним капіталом.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій вирішив, хто з його заступників стане першим заступником голови.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.