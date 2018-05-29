Директор ЄБРР в Україні залишає посаду

Глава представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Шевки Аджунер з 1 червня завершує роботу на цій посаді і переходить в лондонський офіс банку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж також буде відповідати і за діяльність ЄБРР в Україні", - прокоментували нову структуру управління в ЄБРР.

Як повідомлялося, ЄБРР в квітні 2013 року повідомив про призначення Аджунера директором в Україні з 1 червня. Раніше він обіймав посаду заступника директора ЄБРР в Туреччині, а до цього працював в Центральному банку Туреччини, Банку Монреаля і Королівському банку Канади, а також в інших країнах Північної Америки та Європи.

До нього представництвом банку в Україні п'ять років керував Андре Куусвек, який перейшов на роботу директора з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР у ​​Лондоні.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні: за 25 років інвестував в країну в цілому 12 млрд євро.

Нагадаємо, ЄБРР назвав головні ризики для української економіки.

Економічна правда