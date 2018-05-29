Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара

Вівторок, 29 травня 2018, 09:18

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 травня на рівні 26,14 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,52 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2405 гривні.

Нагадаємо, 25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,14 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня ще трохи знизилася до долара 25 травня 2018, 20:48
НБУ поставив крапку в історії з забороною WebMoney в Україні 25 травня 2018, 19:26
НБУ наполягає на подальшій співпраці із МВФ 25 травня 2018, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті