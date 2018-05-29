Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара

Приховувати вік стане простіше. Чому світ говорить про GDPR і що про це треба знати Компанії по всьому світу оновлюють свої системи захисту та обробки персональних даних через новий регламент ЄС. Що це змінить в житті європейців і як зачепить Україну.

Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди Кілька років тому Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 млрд грн на рахунках банку Олександра Януковича. Як з'ясувала ЕП, ці гроші з банку вже зникли.