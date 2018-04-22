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В Україні почне діяти програма енергоефективності

Неділя, 22 квітня 2018, 12:55

Україна підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, угода  спрямована допомогти Україні зменшити енергетичні втрати у житловому  секторі та скоротити викиди парникових газів.

Цей мультидонорський фонд буде разом з українським Фондом  енергоефективності співфінансувати проекти з підвищення  енергоефективності в багатоквартирних будинках в Україні та надавати  експертну підтримку для розвитку ринку.

Згідно з угодою, на початковому  етапі під управлінням МФК перебуватиме до 53 млн євро фінансування,  наданого ЄС та Німеччиною.

Нагадаємо, український уряд підписав з делегацією Європейської комісії угоду про виділення 50 мільйонів євро Фонду енергоефективності.

Економічна правда

енергоефективність
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