В Україні почне діяти програма енергоефективності
Україна підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається, угода спрямована допомогти Україні зменшити енергетичні втрати у житловому секторі та скоротити викиди парникових газів.
Цей мультидонорський фонд буде разом з українським Фондом енергоефективності співфінансувати проекти з підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках в Україні та надавати експертну підтримку для розвитку ринку.
Згідно з угодою, на початковому етапі під управлінням МФК перебуватиме до 53 млн євро фінансування, наданого ЄС та Німеччиною.
Нагадаємо, український уряд підписав з делегацією Європейської комісії угоду про виділення 50 мільйонів євро Фонду енергоефективності.
Економічна правда