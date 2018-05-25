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Офіційний курс: гривня ще трохи знизилася до долара

П'ятниця, 25 травня 2018, 20:48

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 травня на рівні 26,14 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,52 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2405 гривні.

Нагадаємо, 25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,14 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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