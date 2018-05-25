ЄБРР заявив про готовність зайти в капітал Ощадбанку

Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про готовність розглянути питання входження в капітал українського державного "Ощадбанку".

Про це повідомив президент ЄБРР Сума Чакрабарті на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві, передає Укрінформ.

"Зараз правильний час для ЄБРР піти вперед і розглянути придбання передприватизаційної частки в капіталі в Ощадбанку", - сказав Чакрабарті.

Він підкреслив, що це жест доброї волі та віри в Україну.

У листопаді 2016 року ЄБРР та "Ощадбанк" підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким український державний банк отримає підтримку ЄБРР в удосконаленні корпоративного управління.

У квітні 2017 року глава ЄБРР в Східній Європі Франсіс Малиж заявляв, що банк цікавить частка у 10-25% акцій. Зокрема, ЄБРР планує або вивести Ощадбанк на біржу через три-п'ять років, або продати його мажоритарний пакет для профільного інвестора.

У лютому 2018 року директор Представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер заявив, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прийме рішення про входження в капітал "Ощадбанку" лише після того, як в Україні запрацює закон про державні банки.

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