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Ціна на газ для українців може зрости на 60-70% - голова НКРЕКП

П'ятниця, 25 травня 2018, 16:00
 

Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.

Про це журналістам заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, передає Укрінформ.

"Зараз перегляд становить +60-70%" - сказав Вовк.

За його словами, якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціювало МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%.

Як повідомлялося, ключовими вимогами МВФ до України на сьогодні є створення антикорупційного суду та перегляд ціни на газ для населення.

Нагадаємо, Дмитро Вовк відмовився від планів подовження своїх повноважень в статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики.

Економічна правда 

НКРЕ газ
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