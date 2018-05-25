Економіка України може вийти на докризовий рівень в 2021 році – Кубів

У разі зростання валового внутрішнього продукту на 3-4% щороку економіка України лише в 2021 році досягне свого докризового рівня.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів на засіданні Національної інвестиційної ради, передає Укрінформ.

"Прогноз зростання української економіки на 2018-2019 роки залишається позитивним. За підрахунками уряду України, ВВП у 2018 році зросте на 3%, у 2019 році — на 3,6%... Зберігаючи такий темп зростання, ми лише у 2021 році відновимо докризовий стан економіки", - сказав Кубів.

За його словами, для потужного й відчутного результату потрібне зростання ВВП на рівні 5-7%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3,2%.

У той же час, МВФ погіршив прогноз зростання ВВП країни на 2019 рік з 4% до 3,3%.