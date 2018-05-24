Економіка Росії буде рости повільніше, ніж українська — МВФ

Російська економіка буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.

Про це йдеться в огляді світової економіки Міжнародного валютного фонду, передають Ведомости.

Згідно з прогнозом МВФ на 2018-2019 роки, Росію чекає невелике - до 1,7% - прискорення зростання, а потім уповільнення до 1,5%, таким зростання буде і в 2023 році.

Світова економіка в 2018-2019 роках зросте на 3,9% в середньому, прогнозує МВФ, а в 2023 році сповільниться до 3,7% - це істотно вище, ніж прогноз для Росії.

Без структурних реформ російський ВВП буде зростати на 1,5-2%, пише ЦБ РФ. Мінекономрозвитку до 2020 року прогнозує зростання в межах 2,3%.

Росія буде поступатися іншим країнам Східної Європи в економічному зростанні і не буде скорочувати відставання від розвинених економік, вважає МВФ.

Гальмують економічне зростання слабкий розвиток інфраструктури, старіння населення, надмірна присутність держави в економіці, недостатня інтеграція у світову економіку і геополітичні ризики, які знижують приватні інвестиції.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3,2%.

У той же час, МВФ погіршив прогноз зростання ВВП країни на 2019 рік з 4% до 3,3%.