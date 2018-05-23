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Українські банки закінчили квітень з 2 мільярдами прибутку

Середа, 23 травня 2018, 20:50
 

Прибуток банківської системи України в квітні 2018 року становив 2,05 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

На кінець квітня доходи фінустанов становили 59,9 млрд грн, а витрати - 49,18 млрд грн.

Процентний дохід банків становив 11,02 млрд грн, комісійний дохід - 3,78 млрд грн.

Протягом квітня кількість банків в Україні не змінилася і становила 82.

Раніше повідомлялося, що банківська система отримала 8,7 млрд грн прибутку в першому кварталі, це рекордний показник в історії.

Минулий рік банки закінчили зі збитком в 26,5 млрд грн, велика частка тоді припала на "Приватбанк" - 23,9 млрд грн. За підсумками кварталу "Приватбанк" - найприбутковіший банк країни.

Економічна правда

банки прибуток
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