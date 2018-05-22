Фонд гарантування продав активи 18 банків на 140 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 18 банків на загальну сумму 139,74 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Зазначається, що на 47,23 млн гривень відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 92,50 млн гривень - з реалізації основних засобів банків.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати на торгах 18 травня права вимоги за двома кредитами банку "Надра", в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika за 1,1 мільярда гривень.

Економічна правда