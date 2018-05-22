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Міжбанк: гривня трохи ослабла

Вівторок, 22 травня 2018, 18:05
 

22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,06-26,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,06-26,09 гривні;

Євро - 30,73-30,76 гривні;

Російський рубль - 0,4266-0,4272 гривні.

Нагадаємо, 22 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,09-26,11 гривні за долар.

Економічна правда

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