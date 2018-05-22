Міжбанк: гривня трохи ослабла
Вівторок, 22 травня 2018, 18:05
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22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,06-26,09 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,06-26,09 гривні;
Євро - 30,73-30,76 гривні;
Російський рубль - 0,4266-0,4272 гривні.
Нагадаємо, 22 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,09-26,11 гривні за долар.
Економічна правда