Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

22 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,09-26,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,05-26,08 гривні;

Євро - 30,78-30,81 гривні;

Російський рубль - 0,4247-0,4255 гривні.

Долар США продовжує зміцнюватися щодо євро на торгах.

Пара євро/долар торгується на рівні 1,1776 долара у порівнянні з 1,1791 долара на закриття попередньої сесії. У понеділок євро подешевшав на 0,2% до американської валюти на фоні побоювань щодо бюджетних планів нового уряду Італії.

Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 травня на рівні 26,08 гривні.

Економічна правда