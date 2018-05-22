У НБУ назвали основну причину банківської кризи

Неякісне корпоративне управління стало головною причиною банківської кризи, яка почалась у 2014 році.

Про це під час конференції "Корпоративне управління у банківському секторі України" сказала заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає Укрінформ.

"Основною причиною банківської кризи була відсутність якісного корпоративного управління", - заявила Рожкова.

Вона також зазначила, що з 2014 року Національним банком України з ринку було виведено 94 банки, зокрема через проблеми з капіталом у зв'язку з нерозкриттям власників.

"Лише 2 банки були закриті через анексію Криму", - зауважила Рожкова.

Вона зазначила, що ті банки, які, по суті, будуть мати недостатній рівень корпоративного управління, будуть отримувати більш ризикований бал від регулятора, матимуть більш прискіпливий нагляд, більш жорсткі вимоги щодо оцінки своїх ризиків та інше.

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Економічна правда