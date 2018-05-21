Бензин подорожчав ще на півгривні

У період з 18 по 21 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне паьне підвищилися в ряді великих мереж АЗС.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема, на 0,50 грн/л подорожчали всі види пального на заправках WOG: А-92 - до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л, ДП - до 29,95 грн/л.

У мережі "Катрал" бензини і дизельне пальне подорожчали на 0,40 грн/л.

У мережах AMIC, SOCAR, KLO, Marshal, Mango, і "БРСМ-Нафта" ціни на пальне зросли на 3-50 коп/л.

Середні ціни по країні 21 травня виросли на 8-10 коп/л.

Як повідомлялося, зростання світових цін на нафту і нафтопродукти створило передумови для підвищення операторами українського ринку роздрібних цін на пальне.

Якщо тенденція зростання світових цін збережеться, оператори АЗС вже найближчим часом можуть підвищити вартість бензинів і дизпального в межах 1 грн/л.

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