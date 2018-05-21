Банки продовжують знижувати ставки за депозитами

За останній тиждень середні процентні ставки по банківських вкладах знизилися.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Згідно з даними моніторингу, середня процентна ставка в гривні знизилася на 0,01 процентного пункту (п.п.) по депозитах на термін від 1 до 3 місяців (9,46%).

Також подешевшали депозити строком від 3 до 6 місяців (на 0,02 п.п. до 11,84% річних).

Вартість гривневих вкладів на період до 1 місяця і раніше становить 7,98%, а безстрокових заощаджень - 7,38% річних.

Не зазнала змін прибутковість вкладів строком від 6 до 12 місяців (12,36%) і понад 12 місяців (12,01%).

Середня процентна ставка в доларах США впала для заощаджень на період від 3 до 6 місяців (на 0,01 п.п. до 2,03%).

Депозити строком понад 12 місяців знизили прибутковість на 0,01 п.п. до 2,88% річних. При цьому не змінилася прибутковість безстрокових заощаджень в американській валюті - вона становить 0,94% річних.

Депозити періодом до 1 місяця як і раніше пропонують 0,85% річних.

Вартість вкладів на термін від 1 до 3 місяців становить 1,14% річних.

Заощадження терміном від 6 до 12 місяців пропонують 2,59% річних.

Середня процентна ставка в євро знизилася тільки для депозитів строком понад рік (на 0,01 п.п. до 1,91% річних). Безстрокові заощадження пропонують під 0,63% річних.

Прибутковість вкладів в євро на період до 1 місяця становить 0,52% річних. Вартість депозитів на період від 1 до 3 місяців, як і раніше становить - 0,77% річних.

Не змінилася і середня ставка для заощаджень терміном від 3 до 6 місяців (1,29%).

Вклади на термін від 6 до 12 місяців пропонують під 1,76% річних.

Нагадаємо, у січні-березні поточного року українські банки отримали чистий прибуток у розмірі 8,7 млрд гривень.