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В АрселорМіттал прокоментували зупинення підприємства

Четвер, 17 травня 2018, 12:30
 

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають страйк залізничників незаконним.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"16 травня колектив залізничного цеху ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" приєднався до акції протесту залізничників "Укрзалізниці". Озвучені основні вимоги робітників - підвищення заробітної плати до європейського рівня в 1000 євро і забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, машиністи і помічники тепловозів, складачі поїздів відмовилися виходити на лінію, чим поставили під загрозу роботу всього комбінату.

"Дана акція не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Тому підприємство не мало можливості заздалегідь внести корективи в виробничий процес. Такий страйк є незаконним", - відзначають в "АрселорМіттал".

Повідомляється, що на даний момент на підприємстві задіяні лише 14 тепловозів з 92. У зв'язку з цим паралізовано весь технологічний ланцюжок. Повністю зупинені підрозділи гірського департаменту, агломераційні цехи, всі доменні печі (крім шостої), весь сталеплавильний і прокатний переділи.

На підприємстві зазначають, що позапланові збої в роботі виробничих агрегатів вкрай негативно позначаються на функціонуванні газотранспортної системи. Є реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску, що може призвести до техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, а й міста.

"Керівництво ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" провело ряд зустрічей з колективом для обговорення вимог, висунутих залізничниками. Вчора, 16 травня, створена комісія приступила до обстеження локомотивів на предмет їх відповідності вимогам охорони праці. Порушення, виявлені в ході оглядів, будуть усуватися по можливості на місці, силами фахівців підприємства", - відзначають в прес-службі.

"Не дивлячись на це, залізничники поки не приступають до роботи, переговори про рівень зарплати тривають", - додають в "АрселорМіттал".

Повідомляється, що на даний момент в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" працює понад 21 тисяча осіб, середня заробітна плата становить 14 тисяч гривень. З першого травня зарплата була підвищена до 20%.

"Якщо найближчим часом цю ситуацію не вдасться врегулювати, виробництво буде повністю зупинено, його відновлення займе багато часу, на це доведеться витратити колосальні ресурси", - підсумували на підприємстві.

Нагадаємо, працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючі належні умови праці та підвищення заробітної плати.

Економічна правда

ArcelorMittal
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