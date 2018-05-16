"Газпром" більше не просить гроші за газ для окупованих територій – НАК

Російський "Газпром" припинив надсилати НАК "Нафтогаз України" рахунки за постачання природного газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Газпром припинив надсилати нам рахунки за постачання газу на непідконтрольні території, але обсяги поставок газу збільшив і відображує їх у своїй звітності", - йдеться у повідомленні.

"На поставки газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей можна списати будь-які кошти. З російського боку постачання контролює лише сам "Газпром", з українського – ніхто", - заявили у компанії.

Раніше "Газпром" заявив, що за перші три місяці 2018 року поставив на непідконтрольні території на 12% більше, ніж в першому кварталі 2017 року.

Зазначимо, що в 2016 році Газпром заявив про постачання на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,4 млрд куб. м газу, що на 40,6% або на 0,7 млрд куб. м більше, ніж у 2015 році.

Слід зазначити, що керівництво Газпрому неодноразово заявляло, що постачання газу в ОРДЛО триває на підставі контракту з Нафтогазом від 2009 року.

У лютому цього року Газпром заявив, що заборгованість Нафтогазу за газ, що поставляється з 2013 року до першого кварталу 2017 року становить 3,3 млрд доларів.

У свою чергу, Нафтогаз неодноразово заявляв, що буде оплачувати Газпрому лише замовлені та прийняті поставки природного газу, тоді як декларовані ним поставки газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей до таких не належать.

Нагадаємо, що Стокгольмський арбітраж відмовився зобов'язувати Україну платити за газ, який Газпром самовільно поставляв на неконтрольовані території Донбасу, але "борг" записував на Нафтогаз.

Економічна правда