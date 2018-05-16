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Гривня трохи зміцнилась на закритті міжбанку

Середа, 16 травня 2018, 17:20
 

16 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18-26,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,18-26,20 гривні;

Євро - 30,89-30,91 гривні;

Російський рубль - 0,4205-0,4210 гривні.

Нагадаємо, 16 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.

Економічна правда

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