Гривня трохи зміцнилась на відкритті міжбанку
Середа, 16 травня 2018, 11:15
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16 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,19-26,21 гривні;
Євро - 31,02-31,04 гривні;
Російський рубль - 0,4204-0,4210 гривні.
Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 16 травня на рівні 26,21 гривні.
Економічна правда