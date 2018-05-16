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Гривня трохи зміцнилась на відкритті міжбанку

Середа, 16 травня 2018, 11:15

16 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,19-26,21 гривні;

Євро - 31,02-31,04 гривні;

Російський рубль - 0,4204-0,4210 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 16 травня на рівні 26,21 гривні.

Економічна правда

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