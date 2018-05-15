На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне

У період з 14 по 15 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне подорожчали в деяких мережах АЗС.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі А-95.

На 0,60 грн/л подорожчали всі види пального на станціях Овіс: А-92 - до 27,54 грн/л, А-95 - до 28,56 грн/л, ДП - до 26,876 грн/л.

У мережі Glusco бензини подорожчали на 0,20 грн/л.

Такі мережі як AMIC, Shell, KLO, Glusco, Автотранс і Jazz Oil підвищили ціни на 1-18 коп/л.

Зростання світових цін на нафту і нафтопродукти створив передумови для підвищення операторами українського ринку роздрібних цін на паливо.

Якщо тенденція зростання світових цін збережеться, оператори АЗС вже найближчим часом можуть підвищити ціни бензинів і дизпального в межах 1 грн/л.

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