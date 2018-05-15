Нафтогаз дезінформує про причини несплати за газові мережі - Насалик

У ПАТ "Кіровоградгаз" відсутні причини для несплати експлуатації газорозподільних трубопроводів.

Про це ЕП повідомив глава Міністерства енергетики Ігор Насалик.

За його даними, договір експуатаціі газопровідної інфраструктури, що має на увазі оплату облгазом до держбюджету 10% залишкової балансової вартості майна, був підписаний кіровоградської компанією з Міненерго навесні минулого року, і в даний час є дійсним.

За даними Насалика, договір міністерства з "Кіровоградгаз" повністю відповідає вимогам постанови Кабміну №95 від 21 лютого 2017 р

Проте, з кінця липня минулого року "Кіровоградгаз" почав надсилати міністерству пропозиції розірвати цей договір і підписати новий з індивідуальними правками.

"У зв'язку з наявністю договору експлуатації, який вже діє між сторонами, матеріали, які пересилалися "Кіровоградгаз" в міністерство (додаткові угоди про розірвання договору госпведення, проекти договору експлуатації газорозподільних систем, акти прийому-передачі майна) повернуті "Кіровоградгаз", - повідомили в Міненерго.

Як повідомляла ЕП, минулого тижня "Нафтогаз України" заявив про відмову Міністерства енергетики в підписанні з ПАТ "Кіровоградгаз" договору на платне користування газорозподільними мережами.

В інтерпретації "Нафтогазу", відсутність договору є головною причиною, через яку "Кіровоградгаз" не може почати оплату за експлуатовані трубопроводи.

Як повідомляла ЕП, "Нафтогаз України" отримав контроль над "Кіровоградгаз" в середині минулого року. До цього компанія контролювалася главою "Укргаз-енерго" Ігорем Вороніним - ситуативним молодшим бізнес-партнером Дмитра Фірташа.

Фірташ є найбільшим учасником газорозподільного ринку України: підконтрольна йому "Регіональна газова компанія" (РГК) контролює понад 20 міськ- і облгазів з 40 існуючих в країні.

За даними ЕП, всі облгази, що входять в підпорядкування РГК, ще в минулому році підписали з Міненерго договору експлуатації газорозподільних мереж.

Дмитро Рясний, ЕП