Російські банки ніхто не хоче купувати — НБУ

Катерина Рожкова НБУ

Національний банк наразі не бачить потенційних покупців банків з російським держкапіталом і вважає згортання діяльності єдиним шляхом для їх виходу з країни.

Про це повідомила заступниця голови правління Нацбанку Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Промінвестбанку і Сбербанку, там були потенційні інвестори, яким НБУ відмовив. Наразі питання (про шляхи виходу - ред) залишається відкритим... Ми сьогодні не бачимо потенційних покупців, які могли б купити ці банки, оскільки вони дуже великі", - сказала вона.

Рожкова пояснила, що міжнародні фінансові інституції не виявляють до цих банків жодного інтересу, оскільки вони знаходяться під санкціями, тоді як серед фізичних осіб НБУ не бачить таких інвесторів, які могли б не тільки придбати один з банків, але й інвестувати і розвивати його.

"Тому логічний висновок, який може зробити НБУ: згортання діяльності - це єдиний цивілізований шлях для цих банків", - сказала заступниця голови Нацбанку.

Рожкова також нагадала, що цим шляхом уже пішли БМ Банк, який прийняв рішення про здачу банківської ліцензії, і ВТБ Банк, який активно скорочує свою діяльність.

При цьому вона зазначила, що регулятор не може будь-яким чином прискорити вихід банків з російським держкапіталом з України.

"Ми працюємо з банками, ми встановили їм обмеження по розширенню депозитної бази, по процентній ставці та інші обмеження. Але, знову-таки, ми працюємо в правовому полі. Є пруденційні вимоги центробанку - це вимоги до капіталу, до ліквідності, до нормативів. інших вимог - політичних або будь-яких ще - НБУ не може встановлювати", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.