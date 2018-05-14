Україна запропонує МВФ декілька варіантів формули ціни на газ

Уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду декілька варіантів формули ціни на газ.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає Liga.Net.

"У нас є консенсус з МВФ в тому, що ми говоримо щодо самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтону, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, у нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ", - сказав він.

Саєнко підкреслив, що зараз на перший план роботи з МВФ виходить питання створення антикорупційного суду, і в разі успішного вирішення цього питання, позиція Фонду щодо України може бути більш гнучкою.

Зміни тарифів на газ будуть залежати від тієї формули, яка буде узгоджена, зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Відповідну постанову уряд прийняв наприкінці березня без обговорення.

Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго газу без зміни ціни до 1 червня.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.