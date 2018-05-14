"Сбербанк Росії" докапіталізує українську "дочку" більше, ніж наполовину
Акціонер російського "Сбербанку" вирішив докапіталізувати дочірню українську фінустанову на 66,6%.
Про це банк повідомляє в системі розкриття даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".
Капітал банку буде збільшений на 8,3 мільярда гривень - до 20,77 мільярда гривень
Рішення про докапіталізацію прийнято 11 травня.
Докапіталізація пройде шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску.
Станом на 1 квітня норматив адекватності регулятивного капіталу "Сбербанку" становив 11,2% при мінімально допустимому 10%.
Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.
Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.
Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.
Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).
Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.
Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.