Офіційний курс: гривня знизилася до євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні до євро на 15 копійок, встановивши його на 14 травня на рівні 31,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 26,19 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2436 гривні.

Нагадаємо,11 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.

Економічна правда