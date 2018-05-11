Стало відомо, які сектори найбільше цікавлять іноземних інвесторів в Україні

Найбільший інтерес зарубіжні інвестори в Україні проявляють до сектору енергетики, а також фінансового сектору.

Про це Укрінформу повідомили в аудиторсько-консалтинговій компанії KPMG в Україні.

"Сьогодні найбільший інтерес зарубіжні інвестори проявляють до сектору енергетики, зокрема з використанням відновлюваних джерел, що зумовлено зеленим тарифом, який є одним із найвищих у Європі. Також продовжує оживати фінансовий сектор, підтвердженням чого є угода BOCE (Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange, - ред.) з купівлі ПФТС (фондова біржа - ред.)", - зазначили в KPMG.

При цьому в аудиторсько-консалтинговій компанії назвали негативні та позитивні фактори, що впливатимуть найближчим часом на настрої інвесторів.

"Одним із ризиків для здійснення цих прогнозів залишається низький захист прав інвесторів. Негативним прикладом такого ризику у 2018 є покупка Dragon Capital бізнес-центру, на який після завершення угоди суд наклав арешт на підставі претензії прокуратури. Можливо, під час аналізу об'єкта інвестор не ідентифікував ризики, які раніше не були на порядку денному", - зазначили в KPMG.

Позитивним фактором в аудиторсько-консалтинговій компанії назвали оглошений на 2018 рік старт приватизації.

"На збільшення ринку M&A (Mergers and acquisitions, M&A - злиття і поглинання, - ред.) в Україні також впливатиме анонсований Кабміном на 2018 рік старт приватизації", - підкреслили в KPMG.

KPMG - одна з аудиторських компаній великої четвірки поряд з Deloitte, Ernst & Young та PwC. Міжнародна штаб-квартира розташована в Амстелвені.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав українське законодавство "одним з найкращих у Європі" для інвесторів.