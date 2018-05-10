Гройсман назвав українське законодавство "одним з найкращих у Європі" для інвесторів

Українське законодавство наразі є одним з найкращих у Європі, в тому числі з точку зору гарантій для інвестицій.

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"Новий закон [про приватизацію] - відкритий, публічний, прозорий, конкурентний. Це кращий аналог. Українське законодавство сьогодні є одним з найкращих у Європі, в тому числі з точку зору гарантій для інвестицій", - заявив прем’єр.

"Там є норма, яка розповсюджується на процес приватизації, а саме - застосування англійського права", - додав Гройсман.

Він зазначив, що приватизація держпідприємств у 90-х роках пройшла інакше.

"За копійки позабирали те, що належало державі", - сказав Гройсман.

"Наше завдання - конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Стратегічні компанії залишаться у власності держави. На всі інші підприємства повинні прийти ефективні власники і почати модернізувати їх, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію", - зазначив Гройсман.

Економічна правда