Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 травня на рівні 26,19 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,11 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1892 гривні.

Нагадаємо, 10 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Економічна правда