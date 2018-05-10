Гривня зміцнилась на закритті міжбанку

10 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,16-26,19 гривні;

Євро - 31,17-31,20 гривні;

Російський рубль - 0,4214-0,4221 гривні.

Пара євро/долар о 16:18 за київським часом торгувалася на рівні 1,1933 долара у порівнянні з 1,1851 долара на закриття попередньої сесії.

Нагадаємо, 10 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 26,18-26,21 гривні за долар.

Економічна правда