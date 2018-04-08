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Facebook таємно видаляє приватні повідомлення Цукерберга

Неділя, 8 квітня 2018, 17:15
 

Facebook планує додати кнопку Unsend для повідомлень, поки видалити повідомлення можна тільки для себе.

Про це повідомляє TechCrunch.

6 квітня Facebook підтвердив, що видаляв листи, які відправляв засновник компанії Марк Цукерберг.                              

За словами представників соцмережі, це відбувалося з міркувань безпеки. Компанія обмежила термін зберігання відправлених Цукербергом повідомлень після злому Sony Pictures в 2014 році.

Звичайні користувачі теж можуть видалити повідомлення з листування, однак при цьому воно збережеться у інших учасників бесіди.

Facebook також повідомила, що думає над тим, щоб зробити функцію Unsend доступною для всіх користувачів.

На думку видання, така заява допоможе компанії заспокоїти деяких незадоволених користувачів: тепер Цукерберг виглядає як тестер нової функції, яка буде розгорнута для основної аудиторії.

Раніше Цукерберг повідомив, що Facebook заблокував понад 270 сторінок, які керувались з російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), що використовувалися для маніпуляцій громадською думкою у самій Росії, та  сусідніх країнах, де використовують російську мову, зокрема, в Україні. 

Більше про те, як захиститися у соцмережі, читайте у матеріалі "Facebook та інші: що вони про вас знають та як це виправити"

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