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Telegram "прописався" в Британії

Субота, 7 квітня 2018, 12:05
 

Компанія Telegram Open Network, створена Павлом Дуровим, числиться в реєстрі фірм британського уряду.

Про це повідомляють "РИА Новости".

У документах йдеться про те, що компанія зі статутним капіталом у розмірі 800 мільйонів доларів зареєстрована 28 лютого в Лондоні.

Її офіс розташовується на Ватерлоо-роуд, неподалік від залізничного вокзалу Ватерлоо.

Нагадаємо, Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав. 

Роскомнадзор подав позовну заяву в Таганський районний суд Москви з вимогою обмеження доступу до Telegram в Росії.

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Економічна правда

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