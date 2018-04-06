Українцям прогнозують, що "мінімалка" перевищить 6 тисяч

Експертний консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі базується на сценарії, згідно з яким середньорічна мінімальна зарплата в Україні може зрости до 6200 гривень у 2021 році.

Відповідна інформація опублікована на сайті міністерства.

Згідно з прогнозом, у 2019 році середньорічна мінімальна зарплата в Україні може становити 4600 грн, у 2020 році - 5400 грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3200 гривень.

У жовтні 2017 року в Національному банку заявили, що підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.

Економічна правда