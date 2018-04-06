Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця року — прогноз

У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі оприлюднили прогноз курсу національної валюти до кінця 2018 року, який, залежно від сценарію, може сягнути від 27 до 30 гривень за долар.

Відповідна інформація міститься у квітневому випуску "Консенсус прогнозу на 2018 рік".

Повідомляється, що 2019 року курс долара може зрости до 28 або 34 гривень за долар, залежно від сценарію прогнозування.

Також у Мінекономрозвитку спрогнозували розмір середньомісячної зарплати українців. Так, до кінця 2018 року вона зросте до 8,8 тисячі гривень, а наступного року сягне 10,4 тисячі гривень.

Крім цього, в МЕРТ очікують падіння прямих іноземних інвестицій в Україну.

Так, до кінця року інвестори виведуть з України близько 2,6 мільярда доларів, а наступного року цей показник зросте до 3,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда