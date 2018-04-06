Фонд гарантування ліквідував два банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру ліквідації Ерде банку і банку Таврика.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

"Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Ерде Банк було складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - йдеться в повідомленні.

Аналогічне повідомлення стосується також банку Таврика.

Разом з тим, Фонд зазначив, що "через застосовані акціонерами "схеми", активів банку не вистачило навіть на повернення виплаченого Фондом гарантованого відшкодування".

ФГВФО розпочав процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ "Ерде Банк" з ринку з 29 жовтня 2012 року після отримання від НБУ відповідного рішення.

Нацiональний банк України 20 березня 2013 року вирiшив вiдкликати банкiвську лiцензiю та лiквiдувати банк "Таврика".

Як повідомлялося, забезпеченням за кредитами, виданими пов’язаним з банком "Таврика" особам, виступили картини, вартість яких у бухгалтерській документації банку була у сотні разів вищою від реальної ціни.

Екс-голова банку "Таврика" Анатолій Дробязко отримав 5 років умовно за службову недбалість.

Економічна правда