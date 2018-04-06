Аеропорт Бориспіль знесе термінал "B"

Концепція розвитку аеропорту Бориспіль до 2045 року передбачає знесення терміналу "В", який сьогодні простоює.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.

"Так склалося, що цей термінал сприймається в експертному суспільстві, як якась священна корова і символ Борисполя. Але він сьогодні для нас, як валіза без ручки. Знести його ніби як шкода, а функціонально використовувати в найближчі роки важко", - зазначив Рябикин.

"Тому концепція розвитку аеропорту до 2045 року передбачає будівництво другої черги нового терміналу на місці терміналу В. Швидше за все, до 2030 року стане питання про його знесення", - додав він.

Концепція знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України. За словами Рябікіна основна її ідея полягає в тому, що на території, де сьогодні розташовані термінли B і D, буде створено один мега-термінал. Там буде реалізована двостороння галерея і дві злітно-посадочні смуги.

А термінал D з часом стане Point-to-Рoint - терміналом, який також сконцентрує під своїм дахом лоукост і чартерні перевезення.

Раніше повідомлялося, що у Борисполі може з'явитися окремий термінал для лоукостів.

Економічна правда