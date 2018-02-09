Тіньова економіка України досягає 45% - МВФ

МВФ оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.

Про це йдеться в доповіді економіста Леандро Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з Університету Кеплера (Лінц).

Так, згідно з розрахунками, середній розмір тіньової економіки України оцінюється в 44,8% ВВП.

Дослідження охоплює період з 1991 року по 2015 рік і показує, як змінювався показник з року в рік.

Починаючи з 1991 року, коли тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП, показник безперервно зростав до 1998 року, досягнувши пікової позначки в 57%.

Низхідна тенденція спостерігалася до 2008 року - показник знизився до 36,65%.

Фінансова криза стала причиною "відскоку", і протягом 2009-2014 років рівень тіньової економіки коливався в межах "39,2% - 43,5%".

2015 року, крайній в дослідженні, українська тіньова економіка оцінювалася на рівні 42,9%.

Для порівняння, в розвинених країнах показник знаходиться в межах від 7% до 15% ВВП (США, Нідерланди, Японія, Швейцарія, Сінгапур).

Автори використовували визначення Організації економічного співробітництва і розвитку 2016 року, яка враховує в "неспостережуваних" секторах економіки, в тому числі, незаконну активність (виробництво ВВП, що припадає на чисто кримінальну діяльність), "статистичне підпілля" (законну, але таку економіку, що не обчислюється статистикою), виробництво для власних потреб домогосподарств, методи явно враховують і "тінь", створену для уникнення від податків.

Відзначається, що ця робота є першим системним додатком нових статистичних методів оцінки тіньової економіки, що розвивалися в 2010-2017 роках в економічній науці.

В основу роботи Медіни і Шнейдера покладені три відносно нових методики - моделі MIMIC (дозволяє враховувати кілька факторів і частково зняти проблему "подвійного підрахунку" тіньової економіки, яка сильно спотворює оцінки), попиту на грошовому ринку (CDA) і "обліку передбаченого значення" ( Predictive Mean Matching, PMM).

Нагадаємо, у звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи було зазначено, що "Україна стоїть перед значними ризиками у питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство".

Олександр Колесніченко, ЕП