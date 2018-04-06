Українці вдвічі частіше стали купувати вживані автомобілі

Продажі імпортних автомобілів з пробігом в березні збільшилися на 87% в порівнянні з березнем 2017 року до 7,4 тисячі.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

За інформацією асоціації, збільшення частки вживаних автомобілів на ринку пов'язане з тим, що в цьому році закінчується дія зниженого акцизу на імпорт легкових вживаних автомобілів.

Ще однією причиною збільшення продажів старих автомобілів асоціація вважає зниження середньої ціни пропозиції за такими авто, оскільки під пільгу в 2018 році потрапляють вже і 8-річні автомобілі.

Найбільшим попитом в березні користувалися автомобілі європейського виробництва.

Лідируючу позицію посідає Volkswagen (1 252 одиниці). Друге місце в рейтингу - у автомобілів марки Renault (1126 одиниць). Замикають лідерську трійку автомобілі Skoda (696 одиниць).

Як повідомлялося, у першому кварталі 2018 року в Україні було реалізовано 19,3 тисячі нових легкових автомобілів, лідером ринку став Volkswagen Golf.

Нагадаємо, у березні 2018 року українці придбали 6,8 тисячі нових легкових авто, що на 6,5% менше відносно попереднього року.

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