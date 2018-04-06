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Гривня на відкритті міжбанку зміцнюється

П'ятниця, 6 квітня 2018, 11:15

6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,03-26,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,03-26,06 гривні;

Євро - 31,82-31,86 гривні;

Російський рубль - 0,4498-0,4507 гривні.

Нагадаємо, 5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,01-26,04 гривні за долар.

Економічна правда

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