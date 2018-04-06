Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 6 квітня на рівні 26,06 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,95 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5270 гривні.

Нагадаємо, 5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,01-26,04 гривні за долар.

Економічна правда