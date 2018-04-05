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Рева спростував, що діти мають платити аліменти на батьків

Четвер, 5 квітня 2018, 19:35
 

Міністр соціальної політики Андрій Реваспростував, що діти мають платити аліменти на батьків.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Поширюється недостовірна інформація, коли не беруть до уваги контекст, про що і як говорилось, і розумійте хто як хоче. Ми свої обов’язки ні на кого перекладати не збираємося, але є випадки, коли і люди несуть відповідальність", - зазначив міністр.

Він зазначив, що відносини в родині мають регулюватися не грошима, а самою родиною.

"Разом з тим, бувають ситуації, про які я говорив у ефірі, про зону АТО. Волонтери зібрали немічних, одиноких, старих людей, які там залишилися одні. Вони розмовляли з  ними та з’ясували, що у них є рідні. І волонтери до них телефонують, і запитують, ваші батьки у такій складній ситуації, допоможіть їм. А волонтеру, як він розповів, ті діти відповіли: "Передзвоніть, коли помруть…", - розповів Рева.

За його словами, на питання журналіста він нагадав, що є Конституція. Де чітко вказано, що діти зобов’язані піклуватися про своїх батьків.

"Чи повинна держава впливати на таких людей? У таких випадках для цього є вся законодавча база: 202-а та 206-та статті. Там написано, що у подібних випадках, за рішенням суду, можна буде присуджувати аліменти на утримання таких батьків. А якщо ці діти ухиляються, то 165-та стаття Кримінального Кодексу України передбачає, що ці особи несуть кримінальну відповідальність. Підкреслюю, за рішенням суду", - пояснив Рева.

"Чи означає це, що всі діти в Україні повинні платити аліменти на батьків? Ні, це повня нісенітниця", - додав він.

Раніше повідомлялося, что міністр соціальної політики Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.

Економічна правда

Рева Мінсоцполітики
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