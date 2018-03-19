Зареєстровано проект закону про Нацбюро фінансової безпеки

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Про це йдеться на офіційному сайті ВР.

Національне бюро фінансової безпеки — правоохоронний орган, який може замінити податкову міліцію.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року податкова міліція виявилася поза законом: депутати помилково виключили з Податкового кодексу положення про податкову міліцію. Новий закон, який би визначив правила її роботи, не з'явився.

У березні 2017 року уряд схвалив законопроект про створення її замінника — Служби фінансових розслідувань (СФР). Законопроект про СФР не знайшов підтримки на рівні парламенту, президента та силових відомств.

У грудні 2017 року президент забрав естафету реформи податкової міліції у Данилюка і передав її Южаніній. Тоді ж Южаніна анонсувала створення Національного бюро фінансової безпеки — альтернативи СФР.

На початку березня Южаніна опублікувала законопроект, яким запропонувала створити правоохоронний орган із спецстатусом, підзвітний президенту та парламенту.

Детальніше про Нацбюро читайте в статті: "Синдром завтра": чому Порошенко відклав ключові податкові реформи

Нагадаємо, президент повідомив, що Податковий комітет Ради завершив розробку законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки.

Зазначається, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман не реєстрував урядовий законопроект, який вже був готовий.

Економічна правда