Міжбанк відкрився суттєвим зміцненням гривні

5 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,06-26,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,06-26,09 гривні;

Євро - 31,96-32 гривні;

Російський рубль - 0,4525-0,4536 гривні.

Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,27 гривні за долар.

Економічна правда