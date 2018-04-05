Міжбанк відкрився суттєвим зміцненням гривні
Четвер, 5 квітня 2018, 11:06
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5 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,06-26,09 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,06-26,09 гривні;
Євро - 31,96-32 гривні;
Російський рубль - 0,4525-0,4536 гривні.
Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,27 гривні за долар.
Економічна правда