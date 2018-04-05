Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення
Четвер, 5 квітня 2018, 09:00
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 26,26 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,24 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,5466 гривні.
Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,27 гривні за долар.
Економічна правда