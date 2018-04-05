Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 26,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,24 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5466 гривні.

Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,27 гривні за долар.

Економічна правда