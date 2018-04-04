Коломойський просить суд захистити його честь та репутацію від НБУ
Колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський подав два позови до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідні позови зареєстровані Печерським районним судом Києва 3 квітня, повідомляє FinClub.
В цей же день Коломойський подав позов до Міністерства фінансів з вимогою "визнати відсутнім у відомства права".
Інші подробиці позовних вимог в судових матеріалах не розкриваються.
9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.
Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.
У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.
Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.
Економічна правда