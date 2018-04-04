Аудитори з PwC кажуть, що попереджали Приватбанк про пов’язані кредити

Аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers відобразила у фінансовій звітності Приватбанку ризики через велику частку пов’язаних кредитів у портфелі.

Про це йдеться у заяві PwC на офіційному сайті.

Компанія стверджує, що аудит фінансової звітності Приватбанку за 2013-2015 роки здійснювався у повній відповідності до міжнародних стандартів.

"У нашому аудиторському висновку щодо фінансової звітності Приватбанку за 2015 рік було зроблене застереження щодо банківських операцій з пов’язаними особами", - йдеться у повідомленні.

PwC нагадує, що на початку 2016 року Приватбанк та його ключові акціонери погодили з Національним банком комплексний план реструктуризації.

"30 червня 2016 року, напередодні підписання аудиторського висновку за 2015 рік, під час зустрічі з PwC (Україна) представники НБУ підтвердили, що план реструктуризації виконується згідно з погодженим графіком. PwC не володіє інформацією стосовно виконання плану реструктуризації після підписання свого аудиторського висновку за 2015 рік", - заявили в компанії.

"Фінансова звітність Приватбанку за 2016 рік засвідчує, що до сьогоднішнього дня нове керівництво банку не переглядало жодних сум, зазначених у звітності за 2015 рік", - нагадують у аудиторській компанії.

За словами представників PwC, у фінансовій звітності за 2016 рік керівництво банку зазначило, що протягом жовтня-листопада 2016 року (після надання аудиторського висновку за 2015 рік) були реструктуризовані кредити на суму понад 137 мільярдів гривень – зі зміною валюти кредитів, відсоткових ставок, умов погашення та застави за кредитами.

"Наприкінці 2016 року були визнані збитки від знецінення цих кредитів загальною сумою 135 мільярдів гривень", - заявили аудитори.

Нагадаємо, 30 березня 2018 року в районний суд Нікосії Приватбанк подав офіційний судовий позов щодо кіпрської PricewaterhouseCoopers та української аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.

Сума позовної заяви становить 3 мільярди доларів як відшкодування збитків, яких, як вважає Приватбанк, він зазнав унаслідок серйозних і значних порушень з боку PwC обов’язків під час перевірки фінансової звітності.

Як повідомлялося, Національний банк виключив ТОВ "Прайсвотерхаускуперс" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

В Національному банку заявляли, що PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.

Компанія мала намір оскаржити рішення Національного банку про виключення її з реєстру.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту.Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

Економічна правда