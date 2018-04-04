Офіційний курс: гривня втратила позиції

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5761 гривні.

Нагадаємо, 3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.

Економічна правда