Міжбанк: валюта подешевшала

3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,25-26,29 гривні;

Євро - 32,18-32,23 гривні;

Російський рубль - 0,4553-0,4563 гривні.

Нагадаємо, 3 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Як повідомлялося, НБУ переходить до проведення інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters.

Економічна правда