Зниження транзиту переверне газовий ринок України — ЗМІ

Зниження транзиту російського газу в буквальному сенсі переверне газовий ринок України.

Про це йдеться у статті на сайті DT.UA.

"Юридично ми вже два роки не купуємо газ в Росії, через нашу ГТС транспортується тільки транзитний газ. Однак при цьому система працює в основному на "газпромівському" газі. У 2017-му в неї надійшло 93 млрд кубометрів російського газу, близько 20 млрд українського і зовсім небагато (близько 11 млрд) купленого в Європі", - йдеться у статті.

За підрахунками авторів, газ рухається зі сходу за двома коридорами: більша частина — на Ужгород, менша — на південь у бік Чорного моря і по Трансбалканському трубопроводу в Румунію, Болгарію, Туреччину, Балканські країни та Італію.

"Незважаючи на всі розмови про реверс, фізично газ з заходу України до її центральних і східних районів не надходить. На схід від Дніпра система наповнена виключно російським і місцевим газом", - йдеться у матеріалі.

"В результаті під час короткої березневої газової кризи (так званий "прикрути") газ в країні був (запаси в сховищах перевищували 10 млрд кубометрів), але щоб подати його оперативно на схід, треба було реверсувати систему", — зазначають автори.

За їхніми даними, реально може постати питання про те, що потоки газу в газотранспортній системі різко впадуть до наступного рівня: видобуток в Україні (20-27 млрд кубометрів ) + імпорт (10– 12 млрд) + і частина російського транзитного газу (як загрожує "Газпром", 15-25 млрд кубометрів на рік).

Причому постачати його "Газпром" планує в основному в період пікового попиту. Це приблизно вдвічі менше, ніж у 2017-м.

"Такий сценарій для ГТС вкрай непривабливий і небажаний, але бути готовими до нього необхідно. Причому газ доведеться подавати в основному із заходу на схід, одночасно зберігаючи коридор для російського транзиту", - пишуть оглядачі.

"Реструктуризація неминуча. Зараз "Укртрансгаз" має колосальні надлишкові потужності. Система створювалася з урахуванням транзиту близько 290 млрд кубометрів в рік, зараз завантажена максимум на 130 млрд", - додають вони.

Як наголошується, потрібні компресори меншої потужності, необхідна адаптація підземних сховищ (тільки в чотирьох з дюжини ПСГ є можливість викачувати газ компресорами).

"Треба розвивати наявні ПСГ в Центральній Україні. Для початку хоча б пріоритетно наповнювати їх на зиму. Інакше нам цієї зими можуть спокійно влаштувати друге "прикрути", на тиждень, а то й на два. А можуть і на довше", - підсумували автори.

Раніше аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривень.